Задержан подозреваемый в ДТП с 8 погибшими за ЗСД

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-28T15:29:34+03:00

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Количество погибших в ДТП на ЗСД в Петербурге, которое произошло вечером 27 октября 2018 года, увеличилось до 8 человек. Напомним, на трассе столкнулись два грузовика и микроавтобус с пассажирами. По предварительной версии ГИБДД, все произошло на 36 км платной скоростной дороги. Один из большегрузов пробил отбойник, выехал на полосу встречного движения и влетел в микроавтобус. Удар был такой силы, что микроавтобус загорелся, и люди просто заживо сгорели. Список погибших в ДТП на ЗСД опубликован 28 октября. Также сегодня стало известно, что задержан подозреваемый в этой смертельной аварии.

Авария на ЗСД с восемью погибшими .

- В рамках уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Западном скоростном диаметре, в качестве подозреваемого задержан 59-летний водитель «Скании», - сообщили «КП» - Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Отметим также, что прокуратура поставила расследование дела на особый контроль.