В Петербурге врачей не пускали в детский сад к травмированному ребенку

СЕГОДНЯ 20:45 2018-10-28T20:45:28+03:00

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В детском саду №11 в Петербурге безопасность маленьких подопечных обеспечивают во что бы то ни стало, иногда даже рискуя здоровьем. Правда, не собственным: детским. Работников детсада уличили в том, что они якобы не пустили к одному из воспитанников врачей «Скорой помощи».

Инцидент произошел 26 октября. Мальчик упал и получил травму головы. Как это произошло, пока не выяснили. Но на следующий день родители отвели парнишку в больницу. Там ему поставили диагноз «ушиб, ссадина лобной области».

– По словам родителей, вызвавших «Скорую помощь» в детский сад, врачей не пустили на территорию образовательного учреждения, – сообщают в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Люди в форме собираются в садик с прокурорской проверкой. Если их пустят внутрь, то они выяснят и обстоятельства падения малыша, и причины, по которым работники сада не смогли договориться с докторами и родителями.