МЧС предупредило петербуржцев о гололеде на дорогах
В Петербурге снег. Как и обещали синоптики, Северную столицу накрыл циклон, который принес похолодание, а с ним и белые небесные хлопья, запорошившие дворы и дороги города. Но если для романтиков это признак приближающегося Нового года, то для автомобилистов это значит одно – на дорогах гололед. И об этом же предупреждает петербуржцев региональное управление МЧС.
- 29 октября в Санкт-Петербурге ночью и утром на дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.
Чтобы не попасть «в историю», водителям, не сменившим резину на зимнюю, категорически рекомендуется оставить машину у дома. Но даже если вы позаботились заранее и готовы к зиме на все 100 процентов, то следует соблюдать следующие советы:
- Заранее сбавляйте скорость перед маневром
- Притормаживайте перед перекрестком, даже выезжая на зеленый – некоторые все еще ездят на летней резине и могут не успеть остановиться
- Увеличьте дистанцию – до 15 метров
- Тормозите перед пешеходным переходом, ведь на дороге скользко и люди могут появиться на «зебре» внезапно. Сигналить им тоже не стоит, ведь от испуга они могут упасть и получить травму.