МЧС предупредило петербуржцев о гололеде на дорогах

СЕГОДНЯ 07:48 2018-10-29T08:06:09+03:00

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В Петербурге снег. Как и обещали синоптики, Северную столицу накрыл циклон, который принес похолодание, а с ним и белые небесные хлопья, запорошившие дворы и дороги города. Но если для романтиков это признак приближающегося Нового года, то для автомобилистов это значит одно – на дорогах гололед. И об этом же предупреждает петербуржцев региональное управление МЧС.

- 29 октября в Санкт-Петербурге ночью и утром на дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Чтобы не попасть «в историю», водителям, не сменившим резину на зимнюю, категорически рекомендуется оставить машину у дома. Но даже если вы позаботились заранее и готовы к зиме на все 100 процентов, то следует соблюдать следующие советы:

- Заранее сбавляйте скорость перед маневром

- Притормаживайте перед перекрестком, даже выезжая на зеленый – некоторые все еще ездят на летней резине и могут не успеть остановиться

- Увеличьте дистанцию – до 15 метров

- Тормозите перед пешеходным переходом, ведь на дороге скользко и люди могут появиться на «зебре» внезапно. Сигналить им тоже не стоит, ведь от испуга они могут упасть и получить травму.