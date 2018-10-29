СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-29T08:05:45+03:00

Тренер СКА о победе над «Слованом»: В такой олдскульной атмосфере играл лет 15 назад. Фото: ХК СКА

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КХЛ пока не так популярна как ее заокеанская «сестра» НХЛ, поэтому российская лига стремиться расширить географию и привлекать новых болельщиков. Для этого некоторые игры проходят в городах и странах, где пока нет клубов лиги. Так, встреча между братиславским «Слованом» и петербургским СКА прошла в столице Австрии Вене.

- Спасибо организаторам, что сделали матч в таком красивом городе, как Вена. Спасибо болельщикам, что пришли. Это очень важно для развития лиги. Было интересно здесь сыграть, арена олдскульная, я на таких играл в Германии 15 лет назад, - цитирует слова главного тренера СКА Ильи Воробьева пресс-служба клуба.

Что касается самой игры, то, несмотря на отсутствие капитана армейцев Павла Дацюка из-за травмы, петербуржцы легко разделались со своим соперником. Итоговый счет 7:0 говорит сам за себя. Те5перь красно-синие вернутся домой, где 30 октября в «Ледовом дворце» примут китайский «Куньлунь».