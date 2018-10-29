Хоккейные матчи на арене «Санкт-Петербург» пройдут при закрытой крыше

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-29T09:01:10+03:00

Игры СКА-ЦСКА и Россия-Финляндия соберут до 70 тысяч зрителей

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Традиционные игры КХЛ на открытом воздухе, которые проводятся ежегодно, в нынешнем сезоне переедут на арену «Санкт-Петербург». Один из крупнейших стадионов в стране примет матчи СКА-ЦСКА, а также Россия-Финляндия в рамках Кубка Первого канала.

- Планируем установить рекорд продаж - 70 тысяч билетов. Все идет в соответствии с нашей «дорожной картой», - приводит слова вице-президента Федерация хоккея России Романа Ротенберга ТАСС.

Стоит сказать, что на этот раз формат встреч будет несколько иным. Если традиционная «зимняя классика» - это игра на открытой площадке, часто с морозом и снегом, то в Северной столице атмосфера будет скорее камерная – раздвижную крышу стадиона «Санкт-Петербург» планируют закрыть.

Что из этого выйдет – увидим в декабре. 16 числа пройдет игра между сборными России и Финляндии, а 22-го встретятся СКА и ЦСКА.