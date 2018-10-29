2018-10-29T10:56:57+03:00
Происшествия

Под Петербургом восьмиклассница выпала с восьмого этажа и разбилась насмерть

Сейчас в причинах смерти девушки разбираются правоохранительные органы
Петр КИБЕР
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Под Петербургом восьмиклассница выпала с восьмого этажа и разбилась насмерть.Под Петербургом восьмиклассница выпала с восьмого этажа и разбилась насмерть.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Трагически закончился вечер воскресенья для семьи 14-летней девочки, живущей в пригородном районе Шушары под Петербургом. Около 19:50 28 октября девушка выпала из окна восьмого этажа. К сожалению, падение оказалось смертельным.

- Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Славянка» на Ростовской улице, -сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что девочка выпала из окна квартиры, в которой жила вместе с родителями. Самого момента падения никто не видел, только лежащую на газоне школьницу заметили прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Несмотря на то, что медики прибыли быстро и сама пострадавшая была еще жива, спасти подростка не удалось. Травмы были слишком серьезными и через полтора часа девочка скончалась.

Известно, что семья считается благополучной и не состоит на учете в надзорных органах. Сейчас в причинах трагедии разбираются полицейские.

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