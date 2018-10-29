Контрольно-счетная палата Петербурга проверит «Горэлектротранс»

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-29T11:53:46+03:00

Инспектора начнут работу в одном из крупнейших транспортных предприятий Северной столицы уже сегодня

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С 29 октября масштабная проверка начнется в петербургском «Горэлектротрансе». Инспекторы Контрольно-счетной палаты (КСП) города будут проверять деятельность перевозчика с годовым оборотом в 12 миллиардов рублей.

- Ревизоры оценят эффективность расходования средств, выделяемых предприятию из городского бюджета, а также проанализируют заключенные госконтракты, - сообщает пресс-служба КСП.

Всего сотрудники надзорного ведомства изучат документацию за два года – с 2016-го по 2018-й. Для проведения проверки нет особых причин – она носит рабочий характер.

Что касается сроков, то учитывая масштаб предприятия и объем предстоящей инспекции, то быстро управиться не придется, поэтому начавшаяся сегодня проверка закончится только в следующем году. На «Горэлектротрансе» КСП будет работать вплоть до 1 февраля. О результатах объявят позднее.