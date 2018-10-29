2018-10-29T12:07:53+03:00
Происшествия

В Кронштадте собутыльник мужчина убил друга из-за выпитой водки

Собутыльник очень расстроился, когда его приятель вернулся из магазина не с целой, а с пустой бутылкой
Петр КИБЕР
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В Кронштадте собутыльник мужчина убил друга из-за выпитой водки.В Кронштадте собутыльник мужчина убил друга из-за выпитой водки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Алкоголь до добра не доводит, зато часто доводит до беды. Это и произошло в минувшие выходные в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Местный житель до смерти избил собутыльника из-за выпитой водки.

- Мужчины сбросились на водку, и один из них пошел в магазин. Однако вернулся в квартиру он с пустой бутылкой, - пишет паблик «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Хозяин квартиры, ждавший банкета, был разочарован и взбешен. Он с кулаками набросился на своего приятеля, устроив тому допрос с пристрастием. Оказалось, что водку провинившийся выпил по дороге.

Это не уменьшило ярость обездоленного, и он принялся еще больше колотить несостоявшегося собутыльника. В итоге избитый до бессознательного состояния мужчина остался лежать в квартире, а утром скончался от полученных травм. Его обидчика задержала полиция, 44-летнему кронштадцу предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

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