В Кронштадте собутыльник мужчина убил друга из-за выпитой водки

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-29T12:07:53+03:00

Собутыльник очень расстроился, когда его приятель вернулся из магазина не с целой, а с пустой бутылкой

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Алкоголь до добра не доводит, зато часто доводит до беды. Это и произошло в минувшие выходные в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Местный житель до смерти избил собутыльника из-за выпитой водки.

- Мужчины сбросились на водку, и один из них пошел в магазин. Однако вернулся в квартиру он с пустой бутылкой, - пишет паблик «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Хозяин квартиры, ждавший банкета, был разочарован и взбешен. Он с кулаками набросился на своего приятеля, устроив тому допрос с пристрастием. Оказалось, что водку провинившийся выпил по дороге.

Это не уменьшило ярость обездоленного, и он принялся еще больше колотить несостоявшегося собутыльника. В итоге избитый до бессознательного состояния мужчина остался лежать в квартире, а утром скончался от полученных травм. Его обидчика задержала полиция, 44-летнему кронштадцу предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.