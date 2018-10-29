На трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург в Ленобласти столкнулись шесть грузовиков

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-29T15:12:03+03:00

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Массовая авария произошла днем 29 октября в Ленинградской области. На трассе М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург в Тосненском районе столкнулись сразу 6 грузовых авто. По официальной информации ГИБДД, пострадавших в ДТП нет. Но на данном участке - районе деревни Ям-Ижора - образовалась гигантская пробка - дорожные полицейские отмечают, что длина затора не менее 4 км!

- Авария в Тосненском районе произошла в 12:30, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». - На км 672+400 федеральной автодороги столкнулись шесть грузовых машин, которые ехали в попутном направлении. Сейчас на месте массовой аварии работают представители областного ГИБДД, а также сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу.

По одной из версий, авария могла произойти из-за резкого похолодания и, соответственно, гололеда на дороге.

- Претензий к дорожным органам нет: дорожное покрытие обработано противогололедными материалами, - зафиксировали сотрудники ГИБДД. - Зимней скользкости нет. По данным на 15:00, на участке автодороги М-10, в районе деревни Ям-Ижора образовался автомобильный затор протяженностью четыре километра в направлении Санкт-Петербурга.