МЧС: Во второй половине понедельника на Петербург обрушится сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-29T15:52:36+03:00

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Петербуржцев предупреждают о сильном ветре, который будет властвовать в городе во второй половине дня. Начиная с 15 часов в понедельник, 29 октября, его порывы могут достигать 16 метров в секунду. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Петербургу. Непогода может продлиться до 18 часов вечера.

Горожанам напоминают, что лучше не оставлять открытыми окна и убрать вещи с балконов. Кроме того, не стоит парковать машину рядом с деревьями.

– Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.

Во вторник ветер в Северной столице будет умеренный. Но горожан ночью и утром 30 октября будет поджидать другая неприятность – гололедица. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник на небе будет облачно. Ночью температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, а днем от +1 до +3. Атмосферное давление будет понижаться.