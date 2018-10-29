Более 50 полицейских ищут пропавшего в Луге подростка

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-29T16:03:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Третий день в Ленобласти ищут пропавшего подростка. 16-летний Артем Кутепов ушел из дома по улице Софьи Перовской днем в субботу, 27 октября 2018 года, и до сих пор не вернулся. О местонахождении мальчика ничего неизвестно. Заявление в полицию об исчезновении ребенка вечером 28 октября написала его мать. В поисках принимают участие более 50 человек - это и полиция, и сотрудники следственного комитета региона, спасатели и волонтеры.

- Артем Кутепов пропал в Луге Ленинградской области, - уточнили в СУ СКР по Ленинградской области. - Не исключено, что подросток мог стать жертвой преступления. Так что если кто-то видел мальчика или знает, где он может находиться, просим позвонить по телефону 8 (81372) 50-888; 50-860.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".