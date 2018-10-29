У Эрмитажа появится официальный гимн

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-29T16:37:58+03:00

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Старейший и один из самых значимых музеев в России Эрмитаж, оказывается, никогда не имел собственного гимна. В этом году администрация учреждения решила исправить положение. Выбрали песню, которая и так уже очень давно ассоциируется не только с Эрмитажем, но в целом с городом на Неве – «Атланты держат небо».

«Когда на сердце тяжесть и холодно в груди/ К ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди,/ Где без питья и хлеба, забытые в веках,/ Атланты держат небо на каменных руках», - эти строки бард Александр Городницкий написал в далеком 1963 году.

Сейчас поэту 85, он живет и работает в Москве. Но уже завтра, 30 октября, приедет в город на Неве, чтобы подписать официальное соглашение с Эрмитажем.

- Да, мы подпишем соглашение об использовании песни «Атланты держат небо» в качестве официального гимна нашего музея, - подтвердили «КП» в пресс-службе Эрмитажа.

К слову, у Эрмитажа, который существует с 1764 года, также нет своего герба и флага, зато есть официальный шрифт.