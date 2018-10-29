«Лахта Центр» поставили на кадастровый учет

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-29T16:38:53+03:00

На внутреннее обустройство здания потребуется около года

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Самое высокое здание в Европе, 462-метровый многофункциональный комплекс на берегу Финского залива в Петербурге, поставили на кадастровый учет. Состоялась регистрация прав собственности на «Лахта Центр». Об этом сообщает пресс-служба Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН).

– Проведен комплекс работ по первичной технической инвентаризации Объекта. Инженерами Предприятия выполнены обмерные работы по всем внутренним помещениям. Подготовлена необходимая техническая документация, включая ведомости помещений, поэтажные планы и технический паспорт. Выполнено планово-высотное обоснование Объекта, – отметили в пресс-службе ГУИОН.

Напомним, 16 октября на официальном сайте государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга появился документ-разрешение на ввод в эксплуатацию «Лахта Центра».

Теперь потребуется около года на обустройство петербургского небоскреба. На уровне 315 метров там должен появиться панорамный ресторан, а на высоте 360 метров – обзорная площадка.