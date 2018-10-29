В Петербурге обрабатывают улицы противогололедной смесью

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-29T17:19:42+03:00

За прошедшую неделю для обработки улиц использовали 1700 кубометров противогололедного материала. Фото: Комитет по благоустройству.

Изменить размер текста: A A

Прошедшую неделю дорожники Петербурга отработали по зимнему регламенту. И уже с 22 по 28 октября на улицах города использовали более 1700 кубометров противогололедного материала. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству.

– Дорожники следят за температурой и при похолодании обрабатывают опасные участки дорог слабосолевым раствором. Раствор препятствует образованию гололедной пленки, при этом он более экологичен: солевая нагрузка по сравнению с использованием чистой соли меньше в 5 раз, – отметили в Комитете.

В этом году мест, где будет дежурить техника, стало больше: всего – 124. Среди них спуски, подъемы, мосты, путепроводы и набережные.

– Дорожники ведут мониторинг состояния дорожного полотна и при поступлении информации о похолодании выезжают на обработку, – добавили в Комитете.

За прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли 500 тонн мусора и 3050 тонн смета. В понедельник, 29 октября, уборкой города занимаются 419 единиц техники и 987 специалистов ручного труда.

Напомним, что петербуржцев предупреждают о возможном гололеде во вторник, 30 октября.