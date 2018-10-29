В Петербурге арестовали водителя, подозреваемого в смертельной аварии на ЗСД

СЕГОДНЯ 17:47 2018-10-29T17:50:41+03:00

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ДТП на Западном скоростном диаметре 27 октября унесло жизни восьми человек. Напомним, что в смертельной аварии столкнулись два грузовика и микроавтобус с пассажирами.

В ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части пятой (деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) статьи о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. А прокуратура поставила расследование дела на особый контроль.

На следующий день после ДТП стало известно, что задержан водитель, подозреваемый в этой страшной аварии. Сегодня, 29 октября, мужчину, который был за рулем грузовика «Скания», заключили под стражу.

– Как установило следствие, по предварительным данным, водитель грузовика «Скания» совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Ивеко». В результате этого водитель «Ивеко» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Хендай Старекс». В результате аварии водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водитель автомобиля «Ивеко» был госпитализирован в больницу. Водитель второго грузовика не пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.