2018-10-29T18:37:47+03:00
Общество

За прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли 3,5 тонны опасных отходов

В том числе и скейтплощадку у школы, где дети отравились парами ртути
Евгения МОСКВИНА
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3,5 тонны опасных отходов утилизировали в Петербурге за неделю. Фото: Фото: ГУП "Экострой".3,5 тонны опасных отходов утилизировали в Петербурге за неделю. Фото: Фото: ГУП "Экострой".
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За прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли и утилизировали более 3,5 тысяч килограммов опасных отходов. Это общий вес всех предметов, которые вступали в контакт с опасными веществами. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Среди отходов оказалась и скейтплощадка, которую демонтировали во дворе школы №339, где дети отравились парами ртути.

Кроме того, из школы № 430 в Ломоносове вывезли ампулу с бромом. А на территории научно-исследовательского институт метрологии имени Менделеева специалисты справились с последствиями разлива ртути.

– Экологическая аварийная служба ГУП «Экострой» выезжала по 8 адресам петербуржцев, разбивших в своих квартирах термометры, – сообщили в Комитете.

За неделю с водных объектов Северной столицы убрали 56 кубических метров наплавного мусора.

– С акватории канала Грибоедова собрано 50 килограммов нефтеводяной смеси. Участок обработан активной пеной, – добавили в Комитете.

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