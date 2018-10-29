В Петербурге вынесли приговор трем экс-полицейским-взяточникам

СЕГОДНЯ 20:36 2018-10-29T20:37:25+03:00

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В Санкт-Петербурге состоялся суд над бывшими сотрудниками полиции, которые признаны виновными в коррупции. За взятку им назначено наказание 3 года 6 месяцев. Условно, с испытательным сроком 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

- Установлено, что 27 января 2017 года полицейский и двое водителей УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга во дворе одного из домов по Думской улице задержали местного жителя в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали следователи. - Они применили к нему наручники и посадили в служебную машину, где потребовали взятку. За это пообещали не отвозить в отдел полиции, не оформлять документы для привлечения к предусмотренной законом ответственности за незаконный оборот наркотиков.

На следующий день, 28 января, соучастники встретились с этим мужчиной и получили от него взятку 4 тыс. рублей и банковскую карту, с которой сняли 19 тыс. 900 рублей.