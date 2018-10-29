Суд присяжных признал виновными банду, убивающих беспомощных стариков в Ленобласти

СЕГОДНЯ 20:55 2018-10-29T20:55:42+03:00

Вердиктом присяжных заседателей 29 октября 2018 года Шашков и Вербицкий признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Роман Шашков и Михаил Вербицкий, члены банды, нападавшей на одиноких стариков в Ленобласти, признаны виновными в убийствах и разбоях. Они орудовали в Гатчинском и Лужских районах с 2006 по 2010 годы, но доказать их вину удалось только сейчас.

Первыми жертвами криминального дуэта стали пенсионерки из поселка Вырица. В ночь на 16 марта Шашков и Вербицкий напали на сестер (одной 71 год, второй - 83 года), избили монтировкой, после чего подожгли дом и скрылись. Женщины погибли, добычей злоумышленников стали несколько тысяч рублей. Следующей жертвой стал 84-летний мужчина. Его, по версии следствия, Вербицкий и Шашков ограбили и убили в ночь на 18 февраля 2010 года.

- Они сбросили престарелого мужчину с кровати на пол, завалили одеждой и мебелью и подожгли дом, - сообщили в СУ СКР. - Пенсионер погиб, отравившись угарным газом.

В 2012 году состоялся первый суд над изуверами. Их признали виновными в убийств пяти человек, 8 разбойных нападений и ряда других преступлений.

- Шашкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, Вербицкий был осужден на 19 лет, - пояснили следователи. - После этого судом была установлена причастность указанных лиц к гибели еще троих пожилых людей.

Вердиктом присяжных заседателей 29 октября 2018 года Шашков и Вербицкий признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. На основании обвинительного вердикта им будет вынесен приговор.