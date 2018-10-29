Узнав о царапине сына, мама вызвала в детский сад в Парголово "скорую" и полицию

СЕГОДНЯ 22:41 2018-10-29T22:41:41+03:00

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На днях появилась информация, что бригаду "скорой помощи" не пустили в детский сад в Парголово к травмированному ребенку. Мальчик упал и получил травму головы, но необходимую медицинскую помощь якобы получил не сразу.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова выяснила, что же произошло в детском саду номер 11.

- Трехлетний мальчик случайно поцарапал лоб. В медкабинете садика ребенка осмотрели, ранку обработали, и мальчик вернулся в группу. О случившемся сообщили маме, - говорится на сайте Уполномоченного.

Мама, вроде бы, все поняла. Но спустя несколько часов решила вызвать ребенку "скорую помощь" в садик, причем не предупредив об этом ни заведущего, ни воспитателей.

- Посколько в садике о вызове не знали, возникло недоразумение - медики не могли объяснить, к какому именно ребенку приехали. Потом родители вызвали полицию. Когда сотрудники детского сада пояснили ситуацию, у органов правопорядка претензий не возникло, - уточняет пресс-служба Агапитовой.

Сообщается также, что отец решил отвезти ребенка в больницу, но госпитализация не потребовалась - мальчика осмотрели и отпустили домой. Прокуратура еще продолжает проверку действий сотрудников детского сада.