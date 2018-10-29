Незваный гость избил контролера в общежитии Горного университета в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 22:53 2018-10-29T22:53:34+03:00

Правоохранители приехали по сигналу от тревожной кнопки. Фото: Архив "КП"

Пострадавший обратился за медицинской помощью, в отношении нападавшего проводится проверка

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Оказывается, контролер в студенческом общежитии - работа опасная. На собственном примере это понял 61-летний мужчина, в чьи обязанности входило впускать или не впускать посетителей общежития.

Как сообщает пресс-служба УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пятницу 26 октября один из желающих пройти внутрь показал вместо пропуска кулак.

- 26-летний гражданин пытался зайти в общежитие Горного университета на Шкиперском протоке. Контролер остановил его у пропускного пункта. В ответ "гость" несколько раз ударил пенсионера по голове, но тот сумел нажать тревожную кнопку и вызвать подмогу, - сообщают правоохранители.

Прибывший на место наряд внведомственной охраны задржал нападавшего. Сотрудники Росгвардии передали драчуна в 37-й отдел полиции. По факту нанесенных телесных повреждений проводится проверка.