Незваный гость избил контролера в общежитии Горного университета в Санкт-Петербурге
Оказывается, контролер в студенческом общежитии - работа опасная. На собственном примере это понял 61-летний мужчина, в чьи обязанности входило впускать или не впускать посетителей общежития.
Как сообщает пресс-служба УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пятницу 26 октября один из желающих пройти внутрь показал вместо пропуска кулак.
- 26-летний гражданин пытался зайти в общежитие Горного университета на Шкиперском протоке. Контролер остановил его у пропускного пункта. В ответ "гость" несколько раз ударил пенсионера по голове, но тот сумел нажать тревожную кнопку и вызвать подмогу, - сообщают правоохранители.
Прибывший на место наряд внведомственной охраны задржал нападавшего. Сотрудники Росгвардии передали драчуна в 37-й отдел полиции. По факту нанесенных телесных повреждений проводится проверка.