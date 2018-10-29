Суд постановил "воскресить" петербуржца, "умершего" 10 лет назад
Странная и запутанная история случилась в Невском районе Санкт-Петербрга. Один мужчина с 2003 по 2008 год был зарегистрирован и жил в одном из домов в Невском районе. А в 2008 году суд объявил его умершим, после чего мужчину сняли с регистрационного учета в этом помещении. Ну а квартира перешла в собственность к другому гражданину.
Теперь оказалось, что хозяин квартиры не умирал - он жив и вполне себе здоров. Правда, оказался не из мирных граждан - его задержали и отправили в СИЗО.
И теперь, как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, с иском об отмене решения суда о признании мужчины умершим выступил прокурор района. И в октябре 2018 года суд отменил свое решение. Но в законную силу постановление о "воскрешении" петербуржца еще не вступило.