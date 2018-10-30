СЕГОДНЯ 07:44 2018-10-30T07:44:43+03:00

В предпоследний день октября в Петербурге будет холодно и ясно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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На улицах Петербурга гололед. Ранним утром замерзшие водители скребками сдирают изморозь со стекол машин, а сами четырехколесные друзья человека недовольно ворчат моторами. Ночной «минус» стал уже привычным для горожан. Да и днем температура повысится не сильно.

- 30 октября в Санкт-Петербурге ожидается ясная погода с небольшой облачностью. Без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха поднимется до 2 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Низкая температура не даст растаять наледи, особенно в тех местах, которые весь день остаются в тени. Поэтому и водителям и пешеходам следует быть осторожнее при нахождении на дороге.

Впрочем, уже к пятнице в Северной столице должно немного потеплеть. Температура поднимется до плюс 6-8 градусов, однако по ночам термометры будут показывать отрицательные значения, да и короткий период тепла неизбежно сменится морозной погодой.