СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-30T08:41:06+03:00

Смольный хочет купить трамвай с USB-зарядками за 95 миллионов рублей. Фото: "Горэлектротранс"

Заявка на приобретение уже размещена на портале госзакупок

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Трамвай – дело недешевое, но чтобы настолько…Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга опубликовал заявку на приобретение за 95 миллионов рублей 1 (одного) вагона. Закупка должна состояться в интересах комитета по транспорту.

- Состав должен быть оснащен Wi-Fi-роутером, USB-разъемами, а также розетками для зарядки мобильных устройств. Вместимость вагона – 170 человек при 50 местах для сидения, - говорится в требовании заказчика.

Из прочих технических данных указаны: длина – не более 28 метров, ширина – до 2,65 метра и скорость – не меньше 75 километров в час.

Судя по техзаданию, власти намерены купить двухсоставной вагон «с гармошкой», которых большинство в городе. В основном трехтележные ( две на каждую часть и одна на стык) трамваи используются в спальных районах города, тогда как в центре из-за габаритов лучше подходят одинарные вагоны.

Претендентами на поставку недешевого трамвая могут стать как петербургские «Транспортные системы», так и Усть-Катавский трамвайный завод. Не стоит сбрасывать со счетов и швейцарско-белорусский «Штадлер», чьи составы ходят по первой частной линии «Чижик» в Красногвардейском районе Петербурга.

В настоящий момент идет прием заявок. Победитель аукциона определится 19 ноября.