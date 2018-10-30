2018-10-30T09:17:22+03:00
Происшествия

Ночью на Кондратьевском проспекте в Петербурге полыхали два автомобиля

Местные жители утверждают, что одну из иномарок подожгли
Петр КИБЕР
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Ночью на Кондратьевском проспекте в Петербурге полыхали два автомобиля. Фото: vk.com/spb_todayНочью на Кондратьевском проспекте в Петербурге полыхали два автомобиля. Фото: vk.com/spb_today
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Минувшей ночью пожарные расчеты вновь тушили горевшие в Петербурге машины. Около 1:30 30 октября в дежурную часть МЧС Калининского района поступило сообщение о горящем во дворе дома на Кондратьевском проспекте 63, корпус 2 автомобиле.

- Автомобиль марки BMW был полностью уничтожен огнем, а у Nissan обгорели детали кузова, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

С огнем спасатели справились через полчаса. К 2:00 ночи огонь был полностью ликвидирован.

В соцсетях местные жители уверяют, что немецкая иномарка загорелась не случайно – автомобиль подожгли, правда никаких доказательств версии не приводится. Другие пользователи также сомневаются в хулиганстве, отметив, что причиной пожара могло стать рядовое замыкание электропроводки.

Впрочем, разбираться в причинах ЧП будут дознаватели, главное, что кроме «железа» при пожаре никто не пострадал.

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