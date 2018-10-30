2018-10-30T09:48:04+03:00
Звезды

В Петербурге вручили театральные премии «Золотой софит»

Лауреатов чествовали на торжественной церемонии в ТЮЗе имени Брянцева
Петр КИБЕР
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В Петербурге вручили театральные премии «Золотой софит». Фото: Премия "Золотой софит"В Петербурге вручили театральные премии «Золотой софит». Фото: Премия "Золотой софит"
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Вчера, 29 октября, в Петербурге был большой театральный вечер. В ТЮЗе имени Брянцева раздавали награды премии «Золотой софит». Лауреатов определяли среди государственных, негосударственных, музыкальных театров и театров кукол.

- Лучшим актерским ансамблем признаны Марина Игнатова, Елена Попова и Ирина Патракова, занятые в спектакле «Три толстяка» БТД имени Товстоногова.

Лучшим исполнителем мужской роли стал Иван Батарев (Лука, «Беглец») из Театра имени Ленсовета. Среди женщин отметили Евгению Игумнову за главную роль в спектакле «Мизантроп» Театра имени Комиссаржевской.

Лучшим режиссером жюри назвало Григория Дитятковского за все того же «Мизантропа». Он же и стал лучшим спектаклем по мнению театралов.

Самой выдающейся постановкой на малой сцене стала «Живи и помни» Григория Козлова из театра «Мастерская». Кроме этого были отмечены лучшие в своем деле художники по костюмам, художники-сценографы и многие, многие другие деятели театра. Полный список лауреатов опубликован на сайте премии «Золотой софит».

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