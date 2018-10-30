2018-10-30T10:43:15+03:00
Общество

В Петербурге медики спасают школьницу, впавшую в кому

17-летняя девушка попала в больницу с острым отравлением неизвестным веществом
Петр КИБЕР
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В Петербурге медики спасают школьницу, впавшую в кому.В Петербурге медики спасают школьницу, впавшую в кому.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Полиция Санкт-Петербурга выясняет причины, по которым 17-летняя школьница попала в больницу в состоянии комы. Сам инцидент произошел в ночь на 29 октября в одном из районов города. Врачей вызвали родители девушки, которые заметили, что с их дочкой что-то не так.

- Пострадавшую доставили в больницу с острым отравлением. Что именно это было за вещество – медики пока не выяснили, - пишут «Невские новости».

Учитывая, что девушка несовершеннолетняя, делом занялись и правоохранительные органы. Полиция намерена выяснить, кто ответственен за то, что школьница оказалась в коме, а также степень ответственности ее родителей.

Если будет доказано, что взрослые недостаточно внимательно исполняли родительский долг, то их могут привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, что накануне другая трагедия с ученицей школы произошла в Шушарах, там 14-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа и разбилась насмерть.

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