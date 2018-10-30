2018-10-30T11:02:51+03:00
Общество

В Петербурге нашли нигерийца, который 4 месяца жил по паспорту болельщика

В полицию он пришел, чтобы написать заявление о пропаже другого документа – основного паспорта, пот которому приехал в Россию
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге нашли нигерийца, который 4 месяца жил по паспорту болельщика.В Петербурге нашли нигерийца, который 4 месяца жил по паспорту болельщика.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

«Эхо» прошедшего летом 2018 года чемпионата по футболу – так можно назвать ситуацию с нигерийским туристом, четыре месяца жившим в России по паспорту болельщика. Еще в начале лета мужчина приехал в Петербург, чтобы понаблюдать за спортивными баталиями, но решил задержаться в городе и после мундиаля.

- В начале сентября свой основной документ – общегражданский паспорт турист где-то потерял и решил пока пожить по паспорту болельщика, - пишет «Мойка 78».

Но, в конце концов, нигериец решил обратиться в полицию, чтобы восстановить пропавшие документы. Там правоохранители и узнали, что все время пребывания в России иностранец пользовался только FanID.

Пока дальнейшие планы гостя из Африки неизвестны, однако у миграционной службы могут возникнуть к нему вопросы, ведь в Северной столице он жил без регистрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге «водочный Отелло» убил сожительницу голыми руками
Парк Малиновка в Петербурге опять хотят отдать под застройку
В Петербурге медики спасают школьницу, впавшую в кому
В Петербург едет легендарная группа Kiss
В Петербурге вручили театральные премии «Золотой софит»
Ночью на Кондратьевском проспекте в Петербурге полыхали два автомобиля
Смольный хочет купить трамвай с USB-зарядками за 95 миллионов рублей
Александр Беглов поздравил петербуржцев со 100-летием комсомола
В предпоследний день октября в Петербурге будет холодно и ясно
Суд постановил "воскресить" петербуржца, "умершего" 10 лет назад
Незваный гость избил контролера в общежитии Горного университета в Санкт-Петербурге
Узнав о царапине сына, мама вызвала в детский сад в Парголово "скорую" и полицию
Суд присяжных признал виновными банду, убивающих беспомощных стариков в Ленобласти
В Петербурге вынесли приговор трем экс-полицейским-взяточникам
За прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли 3,5 тонны опасных отходов
В Петербурге арестовали водителя, подозреваемого в смертельной аварии на ЗСД
В Петербурге обрабатывают улицы противогололедной смесью
«Лахта Центр» поставили на кадастровый учет
У Эрмитажа появится официальный гимн
Более 50 полицейских ищут пропавшего в Луге подростка
МЧС: Во второй половине понедельника на Петербург обрушится сильный ветер
На трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург в Ленобласти столкнулись шесть грузовиков
Ярмарка профессий - 2018: Школьники и студенты узнали, как стать успешными на рынке труда
В Петербурге крашеный блондин украл из магазина две коробки бигуди
Сломавшиеся светофоры стали причиной транспортного коллапса в Купчино
В Кронштадте собутыльник мужчина убил друга из-за выпитой водки
Контрольно-счетная палата Петербурга проверит «Горэлектротранс»