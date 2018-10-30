В Петербурге нашли нигерийца, который 4 месяца жил по паспорту болельщика

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-30T11:02:51+03:00

В полицию он пришел, чтобы написать заявление о пропаже другого документа – основного паспорта, пот которому приехал в Россию

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«Эхо» прошедшего летом 2018 года чемпионата по футболу – так можно назвать ситуацию с нигерийским туристом, четыре месяца жившим в России по паспорту болельщика. Еще в начале лета мужчина приехал в Петербург, чтобы понаблюдать за спортивными баталиями, но решил задержаться в городе и после мундиаля.

- В начале сентября свой основной документ – общегражданский паспорт турист где-то потерял и решил пока пожить по паспорту болельщика, - пишет «Мойка 78».

Но, в конце концов, нигериец решил обратиться в полицию, чтобы восстановить пропавшие документы. Там правоохранители и узнали, что все время пребывания в России иностранец пользовался только FanID.

Пока дальнейшие планы гостя из Африки неизвестны, однако у миграционной службы могут возникнуть к нему вопросы, ведь в Северной столице он жил без регистрации.