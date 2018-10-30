Парк Малиновка в Петербурге опять хотят отдать под застройку

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-30T11:37:55+03:00

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Парк Малиновка, за сохранность которого так долго боролись петербургские градозащитники, вновь может попасть под застройку. О том, что территорию могут исключить из списка зон насаждений общего пользования (ЗНОП), на своей странице в соцсети депутат ЗакСа Борис Вишневский.

- От комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам вносится поправка ко второму чтению закона о перечне ЗНОП, в которой, среди нескольких пунктов, есть и исключение Малиновки из списка, - пишет парламентарий.

По словам депутата, он не намерен допустить, чтобы в парке появился храм, который там намеревались построить ранее.

Напомним, что против застройки зеленой территории в районе Ржевки выступали местные жители. Они протестовали против планов по возведению церкви. Позднее общественников поддержали и в Смольном, предоставив для храма другой участок, внеся Малиновку в список зон зеленых насаждений, в которых запрещено строительство.