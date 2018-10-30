2018-10-30T12:04:30+03:00
Происшествия

В Петербурге «водочный Отелло» убил сожительницу голыми руками

Трагедия произошла во время застолья из-за злоупотребления алкоголем
Петр КИБЕР
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В Петербурге «Отелло» задушил сожительницу голыми руками.В Петербурге «Отелло» задушил сожительницу голыми руками.Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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В Северной столице произошла очередная история из серии «водка до добра не доведет». Обычное застолье закончилось смертью 50-летней женщины. Ее своими руками задушил 44-летний сожитель. Все случилось в коммуналке, где и жила пара.

- Инцидент произошел ночью 29 октября 2018 года в одной из квартир дома на Андреевской улице. В ходе распития спиртных напитков произошла ссора, мужчина рассвирепел и набросился на свою подругу, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Сейчас мужчина уже задержан и дает показания. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемому выбирается мера пресечения.

Напомним, что недавно спиртное стало причиной еще одного убийства. В Кронштадте собутыльник обозлился на своего приятеля, который принес пустую бутылку водки, купленную на общие деньги. Мужчина разозлился и избил друга, который скончался от полученных побоев.

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