2018-10-30T13:27:11+03:00
Происшествия

В Петербурге у 20-летнего парня из «Мерседеса» украли 1,7 миллиона рублей

Сумка с деньгами пропала, когда водитель остановился поменять пробитое колесо
Петр КИБЕР
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В Петербурге у 20-летнего парня из «Мерседеса» украли 1,7 миллиона рублей.В Петербурге у 20-летнего парня из «Мерседеса» украли 1,7 миллиона рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Почти в два миллиона рублей обошлось молодому петербуржцу банальное пробитое колесо «Мерседеса». Пока водитель ходилв шиномонтаж узнать о починке покрышки железного коня, из салона машины украли сумку, в которой лежала крупная сумма денег.

- Инцидент случился 29 октября около 18:00 на проспекте Науки у дома номер 10/1, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По словам потерпевшего, он притормозил у обочины, почувствовав, что машина себя ведет как-то нехорошо. Увидев, что одно из колес пробито, молодой человек пошел к ближайшему автосервису, чтобы договориться о починке. В этот момент из авто и украли сумку, в которой лежали 1,7 миллиона рублей, а также вещи и документы.

Сам обворованный петербуржец ничего подозрительного не заметил. Единственная зацепка – припарковавшаяся перед ним «Шкода», однако ни номеров, ни примет водителя парень не заметил. Теперь похитителей денег ищет полиция.

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