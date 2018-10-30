2018-10-30T14:26:51+03:00
Общество

Прокуратура Петербурга потребовала закрыть хостел в историческом доме Нобеля

По мнению надзорного ведомства, арендаторы здания не содержат его должным образом
Петр КИБЕР
Поделиться:
Прокуратура Петербурга потребовала закрыть хостел в историческом доме Нобеля.Прокуратура Петербурга потребовала закрыть хостел в историческом доме Нобеля.Фото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга отреагировала на депутатский запрос и обратила внимание на историческое здание на Лесном проспекте, которое считается региональным объектом культурного значения.

- Установлено, что собственники помещений вместе с арендаторами в одном из корпусов комплекса жилых домов для служащих завода Нобеля разместили хостел, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

При проверке оказалось, что жильцы гостиницы не самым бережным образом относятся к помещению, в котором живут – пишут граффити, царапают стены, фасады. Кроме этого шумят и в целом создают некомфортную обстановку для жителей дома.

Посчитав, что ущерб историческому зданию перевешивает пользу от объекта для размещения туристов, прокуратура потребовала закрыть хостел и направила соответствующее обращение в суд. Впрочем, пока гостиница продолжает свою работу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-губернатор Дмитрий Козак не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
С 29 октября по 11 ноября 2018 года в Петербурге юудет проходить акция «Внимание - дети!»
В Токсовском тоннеле на КАД изменится движение
Петербургский парад на день ВМФ признали лучшим в России
В новом здании правительства Петербурга – «Невской ратуше» прошли учения МЧС
В Петербурге у 20-летнего парня из «Мерседеса» украли 1,7 миллиона рублей
В Петербурге «водочный Отелло» убил сожительницу голыми руками
Парк Малиновка в Петербурге опять хотят отдать под застройку
В Петербурге нашли нигерийца, который 4 месяца жил по паспорту болельщика
В Петербурге медики спасают школьницу, впавшую в кому
В Петербург едет легендарная группа Kiss
В Петербурге вручили театральные премии «Золотой софит»
Ночью на Кондратьевском проспекте в Петербурге полыхали два автомобиля
Смольный хочет купить трамвай с USB-зарядками за 95 миллионов рублей