Прокуратура Петербурга потребовала закрыть хостел в историческом доме Нобеля

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-30T14:26:51+03:00

По мнению надзорного ведомства, арендаторы здания не содержат его должным образом

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Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга отреагировала на депутатский запрос и обратила внимание на историческое здание на Лесном проспекте, которое считается региональным объектом культурного значения.

- Установлено, что собственники помещений вместе с арендаторами в одном из корпусов комплекса жилых домов для служащих завода Нобеля разместили хостел, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

При проверке оказалось, что жильцы гостиницы не самым бережным образом относятся к помещению, в котором живут – пишут граффити, царапают стены, фасады. Кроме этого шумят и в целом создают некомфортную обстановку для жителей дома.

Посчитав, что ущерб историческому зданию перевешивает пользу от объекта для размещения туристов, прокуратура потребовала закрыть хостел и направила соответствующее обращение в суд. Впрочем, пока гостиница продолжает свою работу.