Прокуратура Петербурга потребовала закрыть хостел в историческом доме Нобеля
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга отреагировала на депутатский запрос и обратила внимание на историческое здание на Лесном проспекте, которое считается региональным объектом культурного значения.
- Установлено, что собственники помещений вместе с арендаторами в одном из корпусов комплекса жилых домов для служащих завода Нобеля разместили хостел, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
При проверке оказалось, что жильцы гостиницы не самым бережным образом относятся к помещению, в котором живут – пишут граффити, царапают стены, фасады. Кроме этого шумят и в целом создают некомфортную обстановку для жителей дома.
Посчитав, что ущерб историческому зданию перевешивает пользу от объекта для размещения туристов, прокуратура потребовала закрыть хостел и направила соответствующее обращение в суд. Впрочем, пока гостиница продолжает свою работу.