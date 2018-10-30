2018-10-30T15:13:35+03:00
Общество

Петербургский парад на день ВМФ признали лучшим в России

За первое место в рейтинге с Северной столицей состязались Севастополь, Владивосток и Анапа
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В 2018 года парад прошел 29 июля.В 2018 года парад прошел 29 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Рейтинг лучших военно-морских парадов России составили аналитики туристического портала «Tvil.ru». Первое место в списке заняла Северная столица.

Топ городов сформировался я на основе отзывов гостей города. Из нескольких городов, в которых за прошедший год проводились военно-морские парады, им предлагалось выбрать лучший. В итоге 48% пользователей отдали свой голос Петербургу. На второй строчке рейтинга расположился Севастополь. За него проголосовали 43% посетителей сайта.

- На третьем месте - Владивосток с парадом кораблей Тихоокеанского флота и Анапа - по 4%. Туристы также отметили Балтийск с парадом кораблей Балтийского флота в День ВМФ и Астрахань с парадом кораблей Каспийской флотилии, - сообщают представители организации.

Напомним, парад в день ВМФ стал для Петербурга традиционным. В этом году он состоялся 29 июля. В нем участвовали 41 боевой корабль и подводные лодки. Торжественным строем по Неве прошлись малый ракетный катер «Ураган», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», ракетные, противодиверсионные, патрульные, десантные, артиллерийские катера, а также военные корабли.

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