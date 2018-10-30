В Токсовском тоннеле на КАД изменится движение
На одном их участков дороги заменят асфальт
В Токсовском тоннеле изменится движение. Фото: nwroads.ru
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С 30 октября по 3 ноября дорожники ограничат выезд из тоннеля в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Причиной тому станут дорожные работы. Чтобы уменьшить дискомфорт водителей, покрытие трассы будут менять ночью.
- Работы по замене асфальтобетонного покрытия будут производиться ночью с 23.00 до 10.00 утра, в три этапа с попеременным перекрытием полос движения, - сообщили «КП» в Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию.