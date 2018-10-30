С 29 октября по 11 ноября 2018 года в Петербурге юудет проходить акция «Внимание - дети!»

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-30T16:14:55+03:00

С 29 октября по 11 ноября 2018 года на территории г. Санкт-Петербурга проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В дни школьных каникул Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Сотрудники дорожной полиции проверят, соблюдают ли правил перевозки детей-пассажиров водители, а также пропускают ли их на зебре.

- Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остро стоит на территории региона, - признают в Госавтоинспекции, - поэтому данная акция необходима. Также хотелось бы предупредить всех родителей о необходимости строгого контроля за передвижениями детей и демонстрацией положительного примера законопослушного поведения на дороге.

Госавтоинспекция обратилась также ко всем водителям с предупреждением о внимательности на дороге: зная, что юные пешеходы и велосипедисты могут появиться на проезжей части совершенно неожиданно, нужно быть готовым к тому, чтобы затормозить в любой момент.