2018-10-30T16:14:55+03:00
Авто

С 29 октября по 11 ноября 2018 года в Петербурге юудет проходить акция «Внимание - дети!»

Автомобилистов призывают быть еще бдительнее за рулем
Анна СТЕПАНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
С 29 октября по 11 ноября 2018 года на территории г. Санкт-Петербурга проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!»С 29 октября по 11 ноября 2018 года на территории г. Санкт-Петербурга проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В дни школьных каникул Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Сотрудники дорожной полиции проверят, соблюдают ли правил перевозки детей-пассажиров водители, а также пропускают ли их на зебре.

- Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остро стоит на территории региона, - признают в Госавтоинспекции, - поэтому данная акция необходима. Также хотелось бы предупредить всех родителей о необходимости строгого контроля за передвижениями детей и демонстрацией положительного примера законопослушного поведения на дороге.

Госавтоинспекция обратилась также ко всем водителям с предупреждением о внимательности на дороге: зная, что юные пешеходы и велосипедисты могут появиться на проезжей части совершенно неожиданно, нужно быть готовым к тому, чтобы затормозить в любой момент.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-губернатор Дмитрий Козак не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
В Токсовском тоннеле на КАД изменится движение
Петербургский парад на день ВМФ признали лучшим в России
Прокуратура Петербурга потребовала закрыть хостел в историческом доме Нобеля
В новом здании правительства Петербурга – «Невской ратуше» прошли учения МЧС
В Петербурге у 20-летнего парня из «Мерседеса» украли 1,7 миллиона рублей
В Петербурге «водочный Отелло» убил сожительницу голыми руками
Парк Малиновка в Петербурге опять хотят отдать под застройку
В Петербурге нашли нигерийца, который 4 месяца жил по паспорту болельщика
В Петербурге медики спасают школьницу, впавшую в кому
В Петербург едет легендарная группа Kiss
В Петербурге вручили театральные премии «Золотой софит»
Ночью на Кондратьевском проспекте в Петербурге полыхали два автомобиля
Смольный хочет купить трамвай с USB-зарядками за 95 миллионов рублей