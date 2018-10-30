2018-10-30T17:31:27+03:00
Политика

Вице-губернатор Дмитрий Козак не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Политик поддержал кандидатуру Александра Беглова на этот пост
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Дмитрий Козак исключил свое участие в выборах губернатора.Дмитрий Козак исключил свое участие в выборах губернатора.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что не намерен участвовать в выборах главы Северной столицы. Об этом политик заявил журналистам 30 октября. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Козак претендует на пост губернатора Петербурга.

- Я исключаю возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Петербурга, - сказал Козак.

Также политик отметил, что достойным кандидатом на эту должность он видит врио губернатора Александра Беглова, если тот выдвинется.

- У него огромный опыт управления городским хозяйством, Петербург это огромный сложный организм, который требует профессиональных качеств, его опыт управления городских хозяйством достаточен, чтобы поддерживать прекрасный, сложный город в надлежащем состоянии, - заявил Дмитрий Козак.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

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