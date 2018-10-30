Вице-губернатор Дмитрий Козак не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что не намерен участвовать в выборах главы Северной столицы. Об этом политик заявил журналистам 30 октября. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Козак претендует на пост губернатора Петербурга.
- Я исключаю возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Петербурга, - сказал Козак.
Также политик отметил, что достойным кандидатом на эту должность он видит врио губернатора Александра Беглова, если тот выдвинется.
- У него огромный опыт управления городским хозяйством, Петербург это огромный сложный организм, который требует профессиональных качеств, его опыт управления городских хозяйством достаточен, чтобы поддерживать прекрасный, сложный город в надлежащем состоянии, - заявил Дмитрий Козак.
Напомним, что выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.