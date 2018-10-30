Петербуржцам покажут фильм Валдиса Пельша «Гвардии «Камчатка»

СЕГОДНЯ 18:08 2018-10-30T18:21:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Валдис Пельш, Ксения Раппопорт и Дмитрий Певцов расскажут петербуржцам о героической обороне Петропавловска в 1854 году в ходе Крымской войны. Уже завтра, 31 октября, в открытой киностудии «Лендок» пройдет показ фильма «Гвардии «Камчатка».

- Летом 1854 года, в Петропавловск на Камчатке, восточный рубеж страны, отрезанный от столицы Российской Империи тремя месяцами пути, с населением в 1531 человек и очень малочисленным гарнизоном, прибывает эскадра из 6 французских и британских кораблей. На их бортах - 212 орудий и 2250 человек - прекрасно снабженных профессиональных военных и моряков. Все население Петропавловска, экипажи "Авроры" и "Двины" дают им решительный бой, - рассказывают о киноленте создатели.

Один из главных героев картины - фрегат Аврора. Позже в его честь назвали родной для петербуржцев крейсер Аврору. Съемки фильма проходили в Петропавловске-Камчатском, на корабле-участнике событии Тринкомали, Великобритания, в Петербурге и Петергофе.

Показ фильма пройдет 31 октября в «Лендоке» на набережной Крюкова канала, 12. Начало в 18:00.