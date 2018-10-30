2018-10-30T18:46:24+03:00
Общество

Движение по четырем полосам откроется на северном участке КАД

Прокатиться по обновленной трассе водители смогут уже завтра, 31 октября
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Пробок на КАД станет меньше.Пробок на КАД станет меньше.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

На КАДе петербургским автомобилистам станет свободнее. 31 октября откроется движение по северному участку дороги. Водители смогут занять сразу четыре полосы.

- Движение транспорта будет организовано по внутреннему и внешнему кольцу, по двум полосам в каждом направлении с ограничением скорости до 50 километров в час. Напомним, с июля 2018 года на данном участке движение было открыто по одной полосе в каждом направлении, - сообщили «КП» в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Как сообщили в ведомстве, специалисты реконструировали дорогу и расширили проезжую часть, а также провели фрезерование покрытия и устроили новую систему водоотвода.

Также в организации напомнили, что это году был заключен контракт на реконструкцию КАД и расширение проезжей части от станции Горская до Приозерского шоссе. Работы продлятся до ноября 2020 года. Участок будет вмещать шесть полос, а пропускная способность вырастет с 79 до 124 тысяч машин в сутки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Антимонопольщики приостановили аукционы на оформление Петербурга к новогодним праздникам
На юге Петербурга кипяток залил двор жилого дома
Из-за застрявшей скорой на трамвайных путях на Ириновском проспекте образовалась гигантская пробка
В Петербурге пенсионер получил срок за сбыт фальшивых долларов
Два участка трассы М-11 стали платными на ближайшие 92 года
Петербуржцам покажут фильм Валдиса Пельша «Гвардии «Камчатка»
Вице-губернатор Дмитрий Козак не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
С 29 октября по 11 ноября 2018 года в Петербурге будет проходить акция «Внимание - дети!»
В Токсовском тоннеле на КАД изменится движение
Петербургский парад на день ВМФ признали лучшим в России
Прокуратура Петербурга потребовала закрыть хостел в историческом доме Нобеля
В новом здании правительства Петербурга – «Невской ратуше» прошли учения МЧС
В Петербурге у 20-летнего парня из «Мерседеса» украли 1,7 миллиона рублей
В Петербурге «водочный Отелло» убил сожительницу голыми руками
Парк Малиновка в Петербурге опять хотят отдать под застройку
В Петербурге нашли нигерийца, который 4 месяца жил по паспорту болельщика
В Петербурге медики спасают школьницу, впавшую в кому
В Петербург едет легендарная группа Kiss
В Петербурге вручили театральные премии «Золотой софит»
Ночью на Кондратьевском проспекте в Петербурге полыхали два автомобиля
Смольный хочет купить трамвай с USB-зарядками за 95 миллионов рублей