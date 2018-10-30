Движение по четырем полосам откроется на северном участке КАД

СЕГОДНЯ 18:46 2018-10-30T18:46:24+03:00

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На КАДе петербургским автомобилистам станет свободнее. 31 октября откроется движение по северному участку дороги. Водители смогут занять сразу четыре полосы.

- Движение транспорта будет организовано по внутреннему и внешнему кольцу, по двум полосам в каждом направлении с ограничением скорости до 50 километров в час. Напомним, с июля 2018 года на данном участке движение было открыто по одной полосе в каждом направлении, - сообщили «КП» в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Как сообщили в ведомстве, специалисты реконструировали дорогу и расширили проезжую часть, а также провели фрезерование покрытия и устроили новую систему водоотвода.

Также в организации напомнили, что это году был заключен контракт на реконструкцию КАД и расширение проезжей части от станции Горская до Приозерского шоссе. Работы продлятся до ноября 2020 года. Участок будет вмещать шесть полос, а пропускная способность вырастет с 79 до 124 тысяч машин в сутки.