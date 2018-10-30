В Петербурге пенсионер получил срок за сбыт фальшивых долларов

СЕГОДНЯ 19:57 2018-10-30T19:57:49+03:00

Мужчине дали 3 года и 4 месяца за двадцать тысяч рублей

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В июне 2018 года предприимчивый пенсионер из Санкт-Петербурга Владимир М. обманул жителя Выборгского района, обменяв поддельные доллары на четыре купюры номиналом по пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ленинградской области. Известно, что отдавая потерпевшему подделки, спекулянт уже находился на испытательном сроке. Ведь ранее горе-предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности.

Суд обвинил М. в мошенничестве, с чем пенсионер в итоге согласился и признал свою вину.

Теперь престарелому мошеннику предстоит снова отправиться в места лишения свободы. Ведь, беря во внимание его предыдущее преступление, суд назначил ему наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы. Отбывать очередной срок житель Петербурга будет в колонии общего режима. Однако приговор еще не вступил в законную силу.