Два участка трассы М-11 стали платными на ближайшие 92 года

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-30T19:22:33+03:00

Планируется, что автодорога откроется в 2019 году

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Недостроенные участки трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» еще не открылись, но уже стали платными. Водителям придется потратиться за проезд на участках с 543 по 646 км (Новгородская область) и с 646 по 684 км (Ленинградская область).

Распоряжение об этом подписали в правительстве. Соответствующий документ появился на Официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что в таком режиме трасса будет работать как минимум до 2110 года.

Напомним, что скоростную дорогу М-11 Москва — Санкт-Петербург откроют в 2019 году. Протяженность трассы – 669 километров. Она продлится от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга. Трасса проходит через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.