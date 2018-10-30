Из-за застрявшей скорой на трамвайных путях на Ириновском проспекте образовалась гигантская пробка

СЕГОДНЯ 20:04 2018-10-30T20:06:12+03:00

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Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Эта фраза из сказки «Репка» стала актуальной для машины скорой помощи на Ириновском проспекте. Машина зацепилась днищем за трамвайные пути и не могла сдвинуться с места.

На Ириновском проспекте в СПб произошло ДТП со скорой.

Инцидент произошел вечером 30 октября. Как сообщают очевидцы, водитель скорой хотел объехать пробку по трамвайным путям, но не рассчитал. Машина села на «брюхо». Самостоятельно выбраться из «ловушки» медики не смогли. О помощи врачи попросили коммунальщиков. Те, в свою очередь, пригнали трактор. Тягач дотащил бедолаг до ближайшего перекрестка.

- Торопилась ли скорая на вызов или просто каталась по району не известно. Но проблесковые маячки у машины были включены, - рассказывают очевидцы.

Во время спасательной операции трамваи встали, а на проспекте собралась пробка.