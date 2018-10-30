Антимонопольщики приостановили аукционы на оформление Петербурга к новогодним праздникам

СЕГОДНЯ 21:17 2018-10-30T21:17:21+03:00

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До нового года осталось два месяца, а праздничная лихорадка уже охватила если не город, то несколько предприятий. Накануне в петербургскую антимонопольную службу поступили жалобы от компаний ООО "Луч", ООО "Техмаш", ООО "Завод металлоконструкций" и ЗАО "Волгобалт Медиа". Они попросили проверить аукцион "Городского центра рекламы и праздничного оформления" на украшение города к новогодним праздникам. У каждой организации своя претензия.

- УФАС прекратило процедуру закупок по четырем аукционам: на украшение Московского проспекта и Ушаковской развязки световыми композициями на 16,8 млн. рублей, Литейного, Загородного, Владимирского проспектов и улицы Марата на 5 млн. рублей, Красногвардейского бульвара на 12,7 млн. рублей и всего Санкт-Петербурга световыми композициями на 3,5 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая сумма контрактов - 38 миллионов рублей. Все жалобы УФАС рассмотрит 31 октября на открытом заседании.