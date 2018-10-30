В Санкт-Петербурге завершился сезон фонтанов

30 Окт. 22:42 2018-10-30T22:59:13+03:00

Зимой их будут готовить к дальнейшей работе

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Фонтаны в Санкт-Петербурге официально ушли на зимовку. Во вторник 30 октября ГУП "Водоканал" объявил о завершении работ по консервации фонтанов и фонтанных комплексов на зиму.

Последними остановили фонтаны в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки, в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева и в Ново-Манежном сквере на Манежной площади.

- Зимой все оборудование фонтанов и фонтанных комплексов пройдет проверку на работоспособность. При необходимости специалисты заменят детали и узлы, чтобы полностью подготовить все сооружения к открытию нового сезона в апреле следующего года, - сообщает пресс-служба "Водоканала".

К слову, в этом году в Санкт-Петербурге горожан и госей города радовали 55 фонтанов и два фонтанных комплекса. Обновленный фонтанный комплекс на Московской площади запустят 9 мая 2020 года.