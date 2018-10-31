2018-10-31T01:13:05+03:00
Происшествия

В Кронштадте более 40 пожарных тушили загоревшийся стрелковый клуб

Сведений о пострадавших не поступало
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Ленинградской областиФото: ГУ МЧС России по Ленинградской области
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Вечером во вторник пожар случился в Кронштадте в здании на Флотской улице, где находится тир и стрелковый клуб.

- Первые подразделения прибыли на место пожара в 21:45. В здании размером 200 квадратных метров горел мусор на площади 60 квадратов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Из-за урозы распространения огня на соседнеездание пожару присвоили повышенный номр сложности 1БИС.

Спустя час огнеборцам удалось локализовать пожар, а еще через 50 минут полностью справиться со своей задачей.

Отмечается, что с огнем боролись 46 пожарных. Сведений о пострадавших не поступало.

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