СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-31T07:35:41+03:00

В среду, 31 октября, в Петербурге будет дождливо и плюс пять градусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Петербурге холодно, даже морозно. Ночная температура уверенно держится ниже нулевой отметки, порождая гололед на дорогах, но и днем термометры показывают не самый большой «плюс». В среду этот показатель едва-едва дотянет до пяти градусов.

- 31 октября ожидается пасмурная погода. Днем небольшие дожди, вечером возможен туман. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура составит 4-6 градусов выше ноля, атмосферное давление будет понижаться, - сообщает сайт городского гидрометцентра.

Но, несмотря на сырую погоду в среду, у петербуржцев есть повод для радости. Вслед за похолоданием, заставившим автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю, в Северную столицу на несколько дней вернется относительное тепло. Уже завтра-послезавтра воздух прогреется до 8-9 градусов, а к выходным синоптики ждут и +10.