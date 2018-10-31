2018-10-31T08:20:08+03:00
Общество

Дело стритрейсера, насмерть сбившего балерину-педагога Мариинки, передано в суд

Сейчас 28-летний уличный гонщик находится под подпиской о невыезде
Петр КИБЕР
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Дело стритрейсера, насмерть сбившего балерину-педагога Мариинки, передано в суд. Фото: Соцсети/Мариинский театрДело стритрейсера, насмерть сбившего балерину-педагога Мариинки, передано в суд. Фото: Соцсети/Мариинский театр
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Смертельное ДТП, произошедшее в самом центре Петербурга 18 июня 2018 года, всколыхнуло весь город. Тогда, по вине лихачей, устроивших гонки на Невском проспекте, погибла 74-летняя женщина. Позже выяснилось, что это Ольга Искандерова - педагог, а в прошлом и балерина Мариинского театра. Теперь дело стритрейсеров дошло до суда.

- 30 октября 2018 года после проведения всех необходимых следственных действий, завершения расследования и утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД города.

В ходе следствия были проведены экспертизы, опрошены свидетели, отсмотрены записи с камер видеонаблюдения. «Помогли» следователям и сами гонщики, снимавшие свои заезды на видеорегистратор. В момент ДТП, машина 28-летнего нарушителя гнала по Невскому со скоростью больше 100 километров в час.

До суда молодой человек остается под подпиской о невыезде. По статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», ему грозит до пяти лет заключения.

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