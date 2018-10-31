Самолет из Петербурга в Москву улетел с 12-часовой задержкой
Необъяснимая задержка рейса на Москву произошла вчера в петербургском аэропорту Пулково. Самый обычный перелет из города на Неве в столицу оказался отложен почти на 12 часов. При этом причин такой ситуации в авиакомпании пока не назвали.
- По расписанию вылет рейса SU 013 был запланирован на 11:25 вторника, 30 октября, однако в Москву борт отправился лишь в 23:22, - пишут «Невские новости».
Меньше чем через час – в 0:17 лайнер уже сел в «Шереметьево».
Ирония состоит в том, что весь смысл полета по маршруту Петербург-Москва – это скорость, а за 12 часов ожидания пассажиры могли добраться до столицы и на поезде – самый обычный состав идет до Москвы около 10 часов, а «Сапсан» домчит и за 3,5 часа.
Странность ситуации добавляет и то, что при огромном количестве рейсов между двумя столицами, серьезных задержек на линии практически не бывает, ведь большая часть пассажиров следует транзитом, и летит в другие города и страны с пересадкой в московских аэропортах.
Пока причин переноса рейса в авиакомпании не называют.