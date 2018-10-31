Самолет из Петербурга в Москву улетел с 12-часовой задержкой

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-31T09:15:20+03:00

За время, которое пассажиры провели в Пулково, можно было добраться до столицы и поездом

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Необъяснимая задержка рейса на Москву произошла вчера в петербургском аэропорту Пулково. Самый обычный перелет из города на Неве в столицу оказался отложен почти на 12 часов. При этом причин такой ситуации в авиакомпании пока не назвали.

- По расписанию вылет рейса SU 013 был запланирован на 11:25 вторника, 30 октября, однако в Москву борт отправился лишь в 23:22, - пишут «Невские новости».

Меньше чем через час – в 0:17 лайнер уже сел в «Шереметьево».

Ирония состоит в том, что весь смысл полета по маршруту Петербург-Москва – это скорость, а за 12 часов ожидания пассажиры могли добраться до столицы и на поезде – самый обычный состав идет до Москвы около 10 часов, а «Сапсан» домчит и за 3,5 часа.

Странность ситуации добавляет и то, что при огромном количестве рейсов между двумя столицами, серьезных задержек на линии практически не бывает, ведь большая часть пассажиров следует транзитом, и летит в другие города и страны с пересадкой в московских аэропортах.

Пока причин переноса рейса в авиакомпании не называют.