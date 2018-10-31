31 октября в Петербурге вспоминают жертв трагедии над Синаем

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-31T13:39:54+03:00

Сегодня в Петербурге вспоминают жертв трагедии над Синаем. Фото: Артем КИЛЬКИН

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31 октября навсегда войдет в историю Петербурга как трагическая дата. Ровно три года назад над Синайским полуостровом разбился рейс «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Северную столицу. Сегодня в городе проходят траурные мероприятия, посвященные памяти погибших.

- Ровно в 7:14 – момент, когда самолет пропал с радаров, в Свято-Троицком храме началась панихида по погибшим, - сообщает корреспондент «КП-Петербург». – После этого траурные мероприятия переместились на Серафимовское кладбище, где стоит мемориал «Сложенные крылья».

Здесь к памятнику были возложены цветы от правительства Санкт-Петербурга. На церемонии присутствовал и врио губернатора Александр Беглов, который сказал несколько слов поддержки и пообещал оказать необходимую помощь родственникам погибших.

Родные погибших приехали на Серафимовское кладбище.Фото: Артем КИЛЬКИН

После мероприятий на Серафимовском кладбище процессия переместится на Румболовскую гору, где создан сад памяти жертв рейса «9268». Также памятные мероприятия пройдут и в аэропорту Пулково.

Почтить память рейса "9268" прибыли и врио губернатора Александр Беглов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что летевший с египетского курорта самолет взорвался в воздухе. Все 224 человека, бывшие на борту погибли. Причиной ЧП был назван теракт.