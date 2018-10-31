В Петербургском метро объяснили, почему «Достоевская» закрывается раньше остальных

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-31T11:39:16+03:00

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Мало кто из петербуржцев не задавался вопросами на счет работы метрополитена. Почему одни станции принимают пассажиров допоздна, а другие закрываются рано? Особенно это касается «Достоевской», которая имеет самый короткий рабочий день среди всех станций подземки. Ответ на это дали в самом метрополитене.

- Дело в том, что большинство пассажиров совершают пересадку на «Владимирскую», и лишь малая часть пользуются выходом с «Достоевской», - сообщает пресс-служба метро в своем телеграм-канале.

При этом такой режим работы у станции был не всегда. С момента своего открытия в 1991 году и вплоть до начала 2000 года «Достоевская» трудилась, как и все – с раннего утра до позднего вечера, однако в метро заметили, что по вечерам пассажиров здесь практически не бывает.

Отдел логистики просчитал нагрузку на «Достоевскую» и было решено сократить время ее работы. Сейчас станция открывается в 7:00 и закрывается в восемь вечера.