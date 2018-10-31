2018-10-31T12:20:45+03:00
Происшествия

В Петербурге 2-летняя девочка попала в больницу из-за отравлением лекарством от насморка

Капли в нос малышке залила мама ребенка
Петр КИБЕР
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В Петербурге 2-летняя девочка попала в больницу из-за лекарства от насморка.В Петербурге 2-летняя девочка попала в больницу из-за лекарства от насморка.Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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Врачи Филатовской детской больницы Петербурга спасают здоровье маленькой пациентки, которую привезли в клинику с острым отравлением каплями от насморка. Називин малышке залила мать девочки.

- Инцидент произошел днем 30 октября в Московском районе Петербурга, - пишет «Мойка 78».

Сама родительница рассказала, что дочка простудилась на прогулке. Похолодание, которое пришло в Северную столицу застало врасплох жителей города, стремительно начавших «кашлять и сопливеть». Вот и малышка подхватила банальную ОРВИ.

Сопутствующей неприятностью к температуре стал и насморк. Чтобы избавить ребенка от заложенного носа мама закапала ей називин. Однако несколько переборщила с дозировкой, и 2-летней девочке стало плохо. Приехавшие на вызов медики определили острое отравление лекарством и забрали малышку в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожают.

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