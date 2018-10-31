2018-10-31T12:46:07+03:00
Общество

Прокуратура Петербурга нашла насекомых в одном из детских садов города

Мухи, блохи и прочие членистоногие вредители обнаружились Невском районе Северной столицы
Петр КИБЕР
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Прокуратура Петербурга нашла насекомых в одном из детских садов города.Прокуратура Петербурга нашла насекомых в одном из детских садов города.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Присутствие названных гостей в детском саду обнаружила проверка, проведенная прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга. В дошкольное учреждение прокурорские работники и инспектора Роспотребнадзора пришли после слов родителей малышей, которые массово жаловались на насекомых.

- При визуальном осмотре помещений дневного пребывания детей и подвала детсада номер 119 было выявлено наличие блох и мух, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме членистоногих вредителей, проверяющие нашли еще и целый «букет» других нарушений. Так, в постельном белье блохи жили из-за того, что обязательная ежегодная дезинфекционная обработка подушек и матрасов просто не проводилась.

Были проблемы и с гигиеной – в одной из групп горячая и холодная вода к раковинам была подключена не через смеситель, а по отдельности, что не давало детям нормально умываться.

Все результаты проверки были переданы в Невский районный суд, который приостановил работу проблемной группы детсада номер 119. Руководителям дошкольного учреждения вынесли предупреждение, дело направлено в следственные органы для проведения новой проверки.

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